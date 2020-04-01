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Silahla vurularak yaralanan iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan 34 yaşındaki iki çocuk babası Faruk Tunç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:05
Silahla vurularak yaralanan iki çocuk babası hastanede hayatını kaybetti
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan 34 yaşındaki iki çocuk babası Faruk Tunç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Tunç ve arkadaşı S.Ş. daha önceden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma yaşadıkları K.Ö. isimli şüpheliyle karşılaştı. O esnada çıkan tartışma sonrasında K.Ö. isimli şüpheli yanında bulundurduğu silah ile Tunç ve arkadaş S.Ş.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Faruk Tunç ve S.Ş. yaralandı.

Silah seslerinin duyulması sonucu yapılan ihbarların ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, S.Ş.'nin ise yapılan tedavi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

Savcılık incelemesi sonrasında Faruk Tunç'un cansız bedeni otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adapazarı, Güneşler, Sakarya, 3. Sayfa
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