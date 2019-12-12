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Silahla vurulmuş yılkı atı tedavi ediliyor

Afyonkarahisar'da yaralı yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

12.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:10
Afyonkarahisar'da yaralı yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kumalar Dağı'nın tarafında yaralı yılkı atı olduğu ihbarını değerlendirerek bölgeye gitti. Topalladığı belirlenen yılkı atı uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek AKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanenin veterinerleri tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen atın sol ayağında kırık ve ateşli silah yaralanması olduğu belirlendi.
AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, röntgeni çekilen atın ayağında kırık tespit edildiğini aktararak şunları söyledi:
"Aynı zamanda atın ateşli silahla da vurulduğu anlaşıldı. Kurşun izleri belirlendi. 8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz aygırın uzun zamandır bu şekilde dolaştığını düşünüyoruz. Fakültemizin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim görevlileri tarafından gerekli antibiyotik tedavisine başlandı. Tedavinin olumlu sonuçlanması ve atın güçlenmesiyle ayağına alçı yapılarak kırığın iyileştirilmesi sağlanacak."
Silahla vurulmuş yılkı atı tedavi ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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