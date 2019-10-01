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Silahla vurup yaraladıktan sonra dövdüler

ADANA'da, iki arkadaş, yolunu kestikleri Mustafa B.'yi önce silahla vurarak yaraladı, ardından da dövdü.

01.10.2019 10:32Silahla vurup yaraladıktan sonra dövdüler
ADANA'da, iki arkadaş, yolunu kestikleri Mustafa B.'yi önce silahla vurarak yaraladı, ardından da dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer S. ve arkadaşı Mustafa B., Haziran ayında karıştıkları bir olay nedeniyle savcılıkta ifade verdi. Serbest bırakılan iki arkadaş arasında verilen ifadeler nedeniyle husumet oluştu. Yanına arkadaşı B.S.'yi alan Muzaffer S., Mustafa B.'nin yolunu kesti. Muzaffer S. silahla Mustafa B.'ye ateş etti. İki şüpheli, yaralanan Mustafa B.'yi dövdü. Hastaneye kaldırılan Mustafa B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheliler Muzaffer S. ve arkadaşı B.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muzaffer S. tutuklandı, B.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Çatalan, Sarıçam, Güncel

Kaynak: DHA

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