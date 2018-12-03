Silahla Yaralama Şüphelisi Yakalandı

Samsun
'da bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde 28 Kasım'da sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.(39) tartışma sonucu M.A.'yı(42) her iki ayağından yaraladı. Olayda sonra kaçan E.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Bahçelievler Mahallesi,Polis,Samsun
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:53