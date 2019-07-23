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Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

23.07.2019 15:40 Silahla yaralamaya 2 gözaltı
Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan D.Ç. bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.Ç. ile B.C.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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