Haberler» 3. Sayfa» Haber

Silahla yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

31.07.2019 16:47 Silahla yaralamaya 3 gözaltı
Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.U.(41) sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B.(32), Ö.D.(26) ve S.T.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:12   ABD Maduro'nun bakanını uyuşturucu kaçakçıları listesine ekledi
23:33   Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü
23:02   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:02   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
22:58   Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı!
22:57   Kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs yakalandı
22:50   Kadına kurşun yağdıran şahıs yakalandı