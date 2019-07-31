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Silahla yaralamaya 3 tutuklama

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi mahkemece tutuklandı.

31.07.2019 21:04 Silahla yaralamaya 3 tutuklama
Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.U. (41) sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B. (32), Ö.D.(26) ve S.T.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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