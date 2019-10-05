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Silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.10.2019 15:44Silahla yaralamaya adli kontrol
Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y.(30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
SIKINTI YOK:Alıştık artık toplum olarak birileri ölmesi lazım ki o vatandaşların içeri girmesi lazım para var demek ki adamda paran varsa sıkıntı yok bizim ülkede her kezi her şeyi satın alırsın önceden gururumuz vardı, onurumuz vardı artık ülkede oda kalmadı onuda sattılar. . .
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