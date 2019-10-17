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Silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun'da silahla bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.10.2019 18:28Silahla yaralamaya adli kontrol
Samsun'da silahla bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 9 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.A.(34) bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili U.G. ve Ü.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Menderes, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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