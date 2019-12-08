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Silahla yaralamaya bir tutuklama

Samsun'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, mahkemece tutuklandı.

08.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:16Silahla yaralamaya bir tutuklama
'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı müteahhit A.U.'yu tabancayla ateş ederek sağ bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen O.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan O.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.C. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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