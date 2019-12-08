Haberler » 3. Sayfa » Silahla yaralamaya gözaltı - Haberler

Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

08.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:48Silahla yaralamaya gözaltı
'da bir kişiyi silahla bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı müteahhit A.U.'yu tabancayla ateş ederek sağ bacağından hafif şekilde yaraladığı iddia edilen O.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan O.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Atakum, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:06 Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti - Haberler
15:01 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
14:59 Sırp yanlısı olmakla suçlanan Nobel ödülü sahibi Handke: Fikirleri değil, edebiyatı seviyorum - Haberler
14:48 AK Parti'nin delege seçimine yoğun katılım - Haberler
14:45 Samsun'da huzur operasyonu - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
12:42 Performans sanatçısı Datuna, 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
8.12.2019 15:19:44