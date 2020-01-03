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Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı

Malatya'da, silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

03.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:57 Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı
'da, silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Battalgazi ilçesi Kuluşağı Mahallesi Haydarlar Mezrasında kaçak silah bulundurulduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmada, bir şahsa ait 1 ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 adet Kalaşnikof Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 5 adet fişek, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine C.M. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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