Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi
6051 Sokak'taki bir restoranda müşteriler Seyhan
D. ile Onur D. arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada Onur D'nin yanındaki silahla rastgele ateş açması sonucu mutfakta çalışan Haydar Varan ile Seyhan D. yaralandı.
Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan Varan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Seyhan D'nin ise tedavisi sürüyor. Polis
ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Denizli,Seyhan,Pamukkale
09 Aralık 2018 Pazar 02:03