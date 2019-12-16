Haberler » 3. Sayfa » Silahlı bıçaklı kavga kamerada - Haberler

Silahlı bıçaklı kavga kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:37

'ın ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, olay geçen Cuma gecesi, Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. Yaralılardan Abidin K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Veysel K, Can E. ve Furkan Y. gözaltına alındı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeden çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açarak karşılık vermesi kameraya yansıyor.

Silahlı bıçaklı kavga kamerada

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:38 HDP'li Pekgözegü: "Asgari ücretin belirlenmesinde adaletsizlik var" - Haberler
11:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
11:34 AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı delege seçimlerini yaptı - Haberler
11:33 Silahlı saldırgan yakalandı - Haberler
11:32 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede - Haberler
11:03 Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor - Haberler
10:26 Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu - Haberler
10:12 Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı - Haberler
10:00 Silahlı bıçaklı kavga kamerada - Haberler
09:55 Burhan Kuzu, sahte hesapla atıştı: Ahlaksızlık yaptınız - Haberler
16.12.2019 11:43:37