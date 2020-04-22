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Silahlı çatışmaya müdahaleye giden 2 polis yaralandı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan çatışmaya müdahale için giden polislerden ikisi silahla yaralandı.

22.04.2020 02:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:38
Tekirdağ 'da, Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan çatışmaya müdahale için giden polislerden ikisi silahla yaralandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden polislerden 2'si, iki gurup arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında hafif yaralandı.
Çatışmada kurşunların isabet ettiği bir polis aracı da zarar gördü.
Yaralı polis memurları, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı.
Olay yerinde 3 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor. Silahlı çatışmaya müdahaleye giden 2 polis yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, Güncel
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