Silahlı Gaspçılar Polisten Kaçamadı

Etimesgut
ilçesinde silahla gasp ve otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde silahlı gasp ve otomobil hırsızlığı yapan 4 kişinin 06 F 8816 plakalı araçla olay yerinden kaçtıkları bilgisi alan Yenimahalle
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Takip sonucunda polis, Yenimahalle istikametine kaçtıklarını tespit ettikleri şüphelileri, Anadolu Bulvarı'nda durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerle ekipler arasında bulvar boyunca kovalamaca yaşandı.
Kovalama sonunda yakalanacağını anlayan zanlılar, aracı Yahyalar
Mahallesi'nde terk edip yaya olarak kaçmaya başladı.
Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, kaçan 4 şüpheliden 3'ünü yakaladı.
Gözaltına alınan O.K, Ö.D. ve Y.C, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, kaçan kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yenimahalle, Etimesgut, Güncel
Kaynak: AA