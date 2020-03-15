Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
15.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:18
Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan Bilgiye göre, Karaburun köyünde bir eğlence mekanında, iş yeri sahibi Hasan Güngör ile H.S. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.S. tabancayla Hasan Güngör'e ateş ettikten sonra kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
H.S'nin silahından çıkan kurşununun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan S.S. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güngör'ün cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan Bilgiye göre, Karaburun köyünde bir eğlence mekanında, iş yeri sahibi Hasan Güngör ile H.S. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.S. tabancayla Hasan Güngör'e ateş ettikten sonra kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
H.S'nin silahından çıkan kurşununun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan S.S. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güngör'ün cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı