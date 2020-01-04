Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı- Ankara kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Yusuf K, Erol K, Mehmet U, ve Murat K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kaymak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada silah kullandığı iddia edilen ve olay yerinden kaçan İsmail K, polis ekiplerince gözaltına alındı.