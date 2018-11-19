Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada bir çocuk bacağından yaralandı.
İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi
'nde lise öğrencileri D.M. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. belinden çıkardığı tabancayla D.M'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan D.M. 112 Acil Servis
ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis
M.Y'yi gözaltına aldı.
Ordu Caddesi,Seyhan,Adana
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:19