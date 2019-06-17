17.06.2019 18:42
Haberler»Güncel » Haber

Silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Varlık Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silahla Nebi Tekin'i sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Silahlı kavga: 1 yaralı
Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:14 "Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz"
20:13 İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
20:10 KKTC'de karne heyecanı
20:10 Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
20:10 "Bütün öğretmenlerimiz, toplu ulaşımdan bedava yararlanacak"
20:09 ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor
20:08 Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle kapandı