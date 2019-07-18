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Silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

18.07.2019 17:18
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işten çıkarılan Adem Yılmaz üretim müdürü Metin Çakar ile görüşmek üzere fabrikaya gitti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz tabancayla Çakar'ı sağ bacağından vurdu.
Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı kavga: 1 yaralı
Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

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