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Silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

24.08.2019 18:44
Silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak'ta karşılaşan T.B. ile N.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, yanında taşıdığı tabancayla N.K'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı N.K'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 1 yaralı

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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