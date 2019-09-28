Haberler » Güncel » Haber

Silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

28.09.2019 17:33
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi'nde, oto tamircisi olan H.U. ve H.B. arasında bir alışverişten dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.B, tabancala H.U'yu bacağından yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.U'yu Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli H.B. ise gözaltına alındı.
Öte yandan, H.B. ile kavgaya karışıp tüfekle ateş açtığı öne sürülen başka bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.
Silahlı kavga: 1 yaralı

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:46 "Gençlik ve Huzur Festivali" coşkuyla sürüyor
22:46 Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de
22:45 Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması
22:45 Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
22:44 Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
22:44 Liman Başkanları Eğitim Programı
22:44 Fenerbahçe maçının ardından