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Silahlı kavga: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:45
'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silah çeken kimliği belirsiz saldırgan, tartıştığı gence ateş etti.
Bacağından yaralanan genç aracına kaçmaya çalışırken, saldırgan otomobile de ateş etmeye devam etti.
Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan saldırgan aranıyor.
Silahlı kavga: 1 yaralı

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: AA


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