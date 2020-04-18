Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

18.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:16
Kahramanmaraş 'ta tartıştığı şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İddiaya göre, sosyal medya paylaşımları üzerinden aralarında tartışma yaşanan Recep A. ile Süleyman K. merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'ndeki bir parkta bir araya geldi.
Kavga sırasında Süleyman K'yi silahla yaralayan Recep K. olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Bakan Koca, ’23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump’tan şaşırtan hamle Haberler
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle
Haberler ›› Güncel ››Silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı - Haber 01:10: Sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık - Haber 01:05: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi - Haber 01:02: Art arda 2 aracın çarptığı genç hayatını kaybetti - Haber 01:00: ABD'den Rusya'ya "Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın" teklifi - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler