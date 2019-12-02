Haberler » Güncel » Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA - Haber

Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

Bursa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

02.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:04
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Samanlı Mahallesi otoban bağlantı yolunda A.A. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, tabancayla A.A'yı yaraladı.
A.A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada kavga edenlerin yakınları, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.
Silahlı kavga: 1 yaralı - BURSA

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:32 İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı
00:28 FATİH'TE İRANLI BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
00:27 Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
00:22 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verdi
00:16 Brezilya'da sokak partisinde izdiham: 9 ölü
2.12.2019 00:34:46