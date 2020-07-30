Silahlı kavga: 1 yaralı - Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.
30.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:34
Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde, Selahattin A. (32) ve eşi Ayşenur A. (28), bir apartmanda Mehmet Ç. (42) ile buluştu.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından Selahattin A, pompalı tüfeğiyle Mehmet Ç'yi göğsünden vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Selahattin A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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