Haberler » Güncel » Silahlı kavga

Silahlı kavga

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.

22.10.2019 17:23
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada silahlardan çıkan mermi ve saçmaların etraftaki araç ve binalara zarar verdiği görüldü.
Silahlı kavga

Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:56 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sağlayacağına...
18:56 Afyonkarahisar'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 19 yaralı
18:55 Emine Bulut cinayetinde müebbet kararına itiraz
18:55 Türk ve Bulgar müzisyenler "Cumhuriyet" için çaldı
18:54 AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Çatak ziyareti
18:54 FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
18:52 Şiddetli yağış (2)
22.10.2019 18:58:15