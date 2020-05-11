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Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

11.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:37
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi 255. Sokak ve 41. Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. müdahale rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Haber

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