Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar
Caddesi ile Şehit İlhan Aras
Caddesi'nin birleştiği yerde dolmuş şoförü A.Ş. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsünün üzerinde taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu A.Ş. ile kavgayı ayırmaya gelen M.Ç. ayaklarından yaralandı.
Yaralanan A.Ş. ile M.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovan aradı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bağlar,Erenler,Sakarya
03 Aralık 2018 Pazartesi 01:04