Haberler» Güncel» Haber

Silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 03:15
Silahlı kavga: 2 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde A.K ve A.K ile Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki park yanında duran kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. ve A.K, silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırdı.
Silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle çevredeki bazı araçlarda zarar oluştu.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 2 yaralı

Kazımpaşa, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:47   DHA YURT - Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı
03:45   17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. Yılı
03:40   17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)
03:36   17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı
03:31   Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı
03:31   17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı
03:31   17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı