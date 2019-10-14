Haberler » Güncel » Silahlı kavga: 2 yaralı

Silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.

14.10.2019 19:12
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Yaman Sokak'ta karşılaşan S.Ö. ile esnaf Fatih A. ve Sedat Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, silahla iki kişiyi vurarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 2 yaralı

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:43 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (4)
19:43 Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
19:42 Aytemiz Alanyaspor'dan Enver Cenk Şahin'e destek
19:41 "İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı"
19:40 Samsun'da silahla yaralama
19:38 Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü
19:38 Barış Pınarı Harekatı - SMO askerlerini taşıyan konvoy
14.10.2019 19:44:06