Silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

30.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:44
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı.
Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştüğü olayda iki kişi yaralandı.
Yaralılardan biri özel araçla, diğeri ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanları yakalamak için çalışmaları sürüyor. Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Aydınlar, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD’de Trump, destekçilerini Beyaz Saray’a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Bodrum’da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Son Dakika: SpaceX’in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı Haber
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Haber
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd’un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Kasap Nusret Gökçe’nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Hakkari’de PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı Haber
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Haberler››Güncel››Silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:39: Bakan Kurum Elazığ'daki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Haber 23:39: Kayseri'de arabalı düğün ile dünyaevine girdiler - Haber 23:35: AA, protestolar sonrası harabeye dönen Minneapolis'i havadan görüntüledi - Haber 23:35: Konya'da toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu - Haber 23:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü - Haber 22:03: Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Haber 21:09: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı - Haber 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler 20:31: Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı - Haber 08:04: Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı - Haberler