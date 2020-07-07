Silahlı kavga: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

07.07.2020 00:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:10
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Karabağ Mahallesi Bayraktepe mevkisinde F.N. (22), İ.S. (32) ile O.A. (23), V.K. (23), H.T. (36) ve K.K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada K.K. sol omzundan, İ.S. ise sağ ayağından yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, kendi imkanları ile gittikleri hastanede müdahale edildi.
"Kasten yaralama" olayıyla ilgili gözaltına alınan taraflar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.N. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabağ, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber
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