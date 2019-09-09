Haberler» Güncel» Haber

Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

09.09.2019 22:24

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede önlem aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:30   Şenol Güneş: "Kimseyi utandırmak istemiyoruz"
22:29   İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi
22:27   - Bakan Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullanarak test etti- Türkiye'nin Rusya'dan almayı...
22:27   Okul temeli kazısında roma dönemine ait mezar taşı bulundu
22:26   İBB'den aşure ikramı
22:25   Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı
22:24   Silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı (2)