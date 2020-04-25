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Silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

25.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:13
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu G.B, A.B, ve S.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Karşıyaka, Adıyaman, Kahta, Güncel , Haber
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