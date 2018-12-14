Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen M.Y'yi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerindeki inceleme sırasında çok sayıda boş kovan buldu.
Adana,Yüreğir
14 Aralık 2018 Cuma 22:30