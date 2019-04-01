Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde belediye başkan adaylarının da aralarında bulunduğu iki grup arasında çıkan silahlı kavga 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çüngüş ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Suat Akmeşe ve yakınları ile AK Parti adayı Başkanı Zübeyir Arslanca ve yakınları arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Akmeşe'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerince Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akmeşe, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Kavganın ardından 4 kişi gözaltına alındı.