Haberler» Güncel» Haber

Silahlı kavga: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

07.09.2019 22:31
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Hasan D. ve Fatih T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları arkadaşları Ali Y. ile Karacaoğlan Mahallesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelerek tartışmaya başladı.
İddiaya göre, tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Hasan D, av tüfeğiyle önce havaya etti, daha sonra da Ali Y'i vurdu. Bu sırada Ali Y'nin yakınında bulunan 3 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, Hasan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavga: 4 yaralı

Kahramanmaraş, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48   Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi
22:47   Başkan Şahin, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdi
22:46   Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin Sultanları"na tebrik
22:45   Çorum pazar yerinde kalan aileye belediye sahip çıktı
22:45   Belözoğlu dalya dedi
22:45   İstanbul'da 'değnekçi' operasyonları devam ediyor
22:43   İstanbul'da 'değnekçi' operasyonları devam ediyor