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Silahlı kavga: 5 ölü, 8 yaralı (3)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

21.08.2019 10:38
Silahlı kavga: 5 ölü, 8 yaralı (3)
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.
Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat, Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı.
Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Silahlı kavga: 5 ölü, 8 yaralı (3)

Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: AA

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