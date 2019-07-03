03.07.2019 15:55
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Silahlı kavga: 5 yaralı

Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akraba oldukları öğrenilen taraflar, tabancayla karşılıklı ateş açtı.
Yaralanan Hasan Y, Mustafa Y, Ali Y, Yıldırım Y. ve Murat Y, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri aldı. Silahlı kavga: 5 yaralı
Kaynak: AA
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