Haberler » Güncel » Silahlı kavga: 5 yaralı - Haber

Silahlı kavga: 5 yaralı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

24.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:57
'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mert Y. ile Aykut Ü, Çöplü Mahallesi'ndeki tarihi hamam önünde karşılaştı.
Konuşmaya başlayan taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Y, araçtan aldığı tüfekle rastgele ateş açtı.
Olayda, saçmaların isabet ettiği Aykut Ü. ile çevredeki Barış Ö, Salim Ö, Hüseyin Ü. ve Hayrettin A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bazı araçlarda da hasar oluştu.
Kaçan Mert Y'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Silahlı kavga: 5 yaralı

Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı
18:25 Adana emniyetinden helikopter destekli uygulama (2)
18:22 Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
18:22 Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı
18:21 Sivas Valisi Ayhan şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 18:27:51