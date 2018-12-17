Silahlı Kavga - 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Hendek
'te bir kişinin öldürülmesi bir kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde bir kişinin öldürülmesi bir kişinin yaralanması olayına ilişkin Bursa
'da gözaltına alınan ve Sakarya
'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.U. ile 5 aile üyesi geniş güvenlik önlemleri altında Hendek Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Olay
Dün Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde H.U (51) ile Kadir S. ve oğlu Burhan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, Kadir S. ve oğlu Burhan S'ye tabanca ile ateş etmişti.
Baba Kadir S, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, H.U. ve 5 aile üyesi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanmıştı.
Yenimahalle,Bursa,Sakarya
Kaynak: AA