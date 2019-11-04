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Silahlı kavga güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasından silahlı kavga görüntüsü Ambulanstan görüntü Olayın yaşandığı yerden görüntü Yaralıdan görüntü Yaralının hastaneye götürülmesi Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

04.11.2019 14:50
Güvenlik kamerasından silahlı kavga görüntüsü
Ambulanstan görüntü
Olayın yaşandığı yerden görüntü
Yaralıdan görüntü
Yaralının hastaneye götürülmesi Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında
Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, A.P. ile ismi öğrenilemeyen bir akrabası arasında Turgut Reis Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla A.P'yi ayaklarından yaralayan zanlı kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve diğerinin tabancayla ateş ettiği görülüyor.
Silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman, kavga, Güncel

Kaynak: AA


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