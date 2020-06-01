Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı -...

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi ile araçlarıyla kaçan zanlıların çarptığı motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memuru yaralandı.

01.06.2020 01:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:15
Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi ile araçlarıyla kaçan zanlıların çarptığı motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2489. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silahlı, sopalı ve baltalı kavgada, Musa B. (26), Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlıların ve yaralıların bulunduğu minibüs, Vatan Caddesi'nde olay yerine giden Mekzen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosikletli Yunus ekibine çarparak kaçmaya devam etti.
Yaralanan polis memurları, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Zanlılar ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti.
Şenses, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 polisimiz yaralı. Önemli bir şeyleri yok çok şükür. Durumları iyi. Biraz gözetim altında kalacaklar." dedi. Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2’si polis 7 yaralı -...

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler Haber
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Son Dakika: Bursa’da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Bursa’daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Haber
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Ramazan Bayramı için Kastamonu’ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
56’lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Haberler››Güncel››Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı -... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:11: İzmir'de 1036 kişiye idari para cezası uygulandı - Haber 01:11: Sağlık personeli misafirhane ve konaklama amaçlı kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar... - Haber 01:09: Kars'ta kaybolan engelli genci 300 kişilik ekip arıyor - Haber 01:07: Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı - Haber 01:01: Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi - Haber 00:53: Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü - Haber 00:47: İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu - Haber 23:39: Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı - Haberler 21:17: Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu - Haberler