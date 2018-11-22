Silahlı kavga kameraya yansımıştı, yaralı şahıs hayatını kaybetti

22 Kasım 2018 Perşembe 15:20



22 Kasım 2018 Perşembe 15:20

Silahlı kavga kameraya yansımıştı, yaralı şahıs hayatını kaybettiORDU - Ordu'da dün meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybetti. Köprübaşı mevkinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen Ayhan Ö. ile Mahir H. karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan Ö., tabancayla Mahir H.'ye ateş etti. Göğsünden yaralanan ve bir iş yerine sığınan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.