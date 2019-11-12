Haberler » Güncel » Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu - Haber

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.

12.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:29
'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirine tabancayla ateş etmeye başladı. O sırada yoldan geçen ve iki grubun arasında kalan kalan Murat Dalfer (26) başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Dalfer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 Edirne bakan yardımcısı kaymakcı: avrupa'nın sınırları türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır
18:52 Giresun rabia naz'ın babası, dna örneği alınması için savcılığa başvurdu-arşiv
18:52 Arabamın 6. Vitesi projesi
18:52 Ordu'da hayvanların barınacağı ve tedavi edileceği örnek proje hazırlanıyor
18:52 Karamanlı'da "Mevlid-İ Nebi Haftası" etkinliği
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 18:55:31