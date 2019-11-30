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Silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.

30.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:27

'nun ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.

Beşpınar Mahallesi'nde Durmuş E. ile Hamza (21) ve ağabeyi Muhammet Bayraktar (22) arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Muhammet Bayraktar Gölköy Devlet Hastanesine, kardeşi Hamza Bayraktar da Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muhammet Bayraktar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durmuş E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Mesudiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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