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Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı

DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı.

07.08.2019 21:16 Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı
DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Girne Caddesi 904'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özçelik (65), akşam saatlerinde sokakta arabasının yanında duran bir grupla neden durduklarına dair tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan grup bir süre sonra geri döndü. Tartışmaya Mehmet Özçelik'in 2 oğlu da katılınca tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı (28) ve Ramazan Özçelik (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kurşunların bazı iş yerlerine de isabet ettiği sokakta inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan Mehmet ve oğlu Hakkı Özçelik'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Mehmet Özçelik, Polis, Girne, Güncel

Kaynak: DHA

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