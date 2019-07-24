Haberler» 3. Sayfa» Haber

Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildi

Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildiANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kına töreninde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki damat toprağa verildi.

24.07.2019 19:02
Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildi
Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildi
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kına töreninde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki damat toprağa verildi.
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca ve dini nikah kıydırdığı R'nin kına gecesinde 'yan bakma' yüzünden kavga çıktı. Kavgada Muhammet G.'nin silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki damat göğsünden yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, otopsisi yapılan Koca'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Furkan Koca'nın cenazesi, köy camisinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Kurtulan Mahallesi köy mezarlığında toprağa verildi. Silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuk damat toprağa verildi

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:18   Telefon dolandırıcılarına emekli emniyet müdürü şoku
19:17   - Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
19:16   Annenin kazara ezdiği çocuk toprağa verildi
19:11   Karacabey boğazında hortum paniği
19:06   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon
19:05   Şarjlı bisiklet ile otomobil böyle çarpıştı
19:04   Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 6 kişi tutuklandı